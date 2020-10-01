Denizlerde Kanuni Devri Başlıyor!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ardından Kanuni Sondaj Gemisi’nin de göreve başlayacağını duyurdu.
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Bu yıl başında İngiltere’den alınarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni Sondaj Gemisi’nin Mersin Taşucu Limanı'nda bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlandı. Kanuni'nin ilk sondaj görevi Karadeniz'de olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni’nin göreve başlayacağını şu ifadelerle duyurdu "Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni."
Vira Haber
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Etiketler : Kanuni, Doğu Akdeniz, Navtex, Deniz, Enerji, Araştırma Gemisi, Kanuni
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