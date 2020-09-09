Batık Nazi Savaş Gemisi 80 Yıl Sonra Bulundu

Nazi Almanyası’nın Nisan 1940’da Norveç’i işgal etmek için gönderdiği ve bir İngiliz denizaltısı tarafından vurulan Karlsruhe gemisi 80 yıl sonra bulundu. 174 metre uzunluğundaki batık geminin, Norveç’in Kristiansand limanının 13 deniz mili açıklarında bulunduğu açıklandı.

Norveç Denizcilik Müzesi’nden yapılan açıklamada, Karlsruhe’nin 490 metre derinlikte, bir denizaltı kablosunun yakınlarında bulunduğu belirtildi.

Nazi Almanyası Norveç işgalini 9 Nisan 1940’da başlatmış, Norveç hükümeti ve kralı İngiltere’ye sürgüne gitmek zorunda kalmıştı. Nazi işgal güçlerinin bir parçası olan Karlsruhe gemisi, Norveç’in güneyindeki Kristiansand limanından dönüşte bir İngiliz denizaltısı tarafından vurulmuştu. Mürettabat tahliye olurken, gemiyi Almanların kendileri batırmıştı.