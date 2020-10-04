Piri Reis Üniversitesi'ne Büyük Ödül

2020 yılı Leopold B. Felsen Elektromanyetikte Üstün Başarı Ödülü'ne Piri Reis Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Ahmet Sefer layık görüldü.

Leopold B. Felsen Ödülü Nedir?

Her yıl Leopold B. Felsen Vakfı (Boston, ABD) tarafından Prof. Leopold B. Felsen anısına verilen bu ödül, elektromanyetik alanında araştırma yapan Türk araştırmacıların çalışmalarını teşvik etmek amacıyla verilmektedir.