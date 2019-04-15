Yasak trol ağları denizden toplandı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, Yalova Deniz Polisi ve Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Armutlu ilçesi Kapaklı köyünde ortak denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait "Yalova" isimli kontrol gemisi ile deniz polisine ait kontrol gemisi ve zodyak bot ekiplerince denizde denetim yapıldı. Karadaki denetimler ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yerine getirildi.

Denizde yapılan denetimlerde, deniz polisi personeli olan 4 dalgıç, yasa dışı trol ağlarının yerlerini belirledi. Daha sonra 3 trol ağı takımı denizden çıkarıldı ve konuyla ilgili yasal işlem yapıldı.

Vira Haber