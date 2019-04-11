Lloyd özerk navigasyon sistemi geliştirecek

Lloyd's Register, okyanus ticaret gemileri için dünyanın ilk özerk navigasyon sistemini geliştirmeye karar verdi.

Lloyd's Register, sistemi teknoloji şirketi ST Engineering Electronics ve Japon emtia tüccarı Mitsui ile birlikte yapacak. Üç kuruluş bu konuyla ilgili anlaşmayı imzaladı.

Lloyd's Register'da bulunan Marine & Offshore Ticaret Direktörü Andy McKeran “Özerk navigasyon teknolojisinin ticari operasyonlar için okyanusa giden bir gemiye konuşlandırılması için bir ilk olan bu proje, özerk teknolojinin sınırlarını zorluyor ve endüstriyi, daha yüksek performans için ve kritik bir şekilde, gemideki özerk navigasyon sistemlerinin kurulmasına olanak sağlıyor’’ açıklamasını yaptı.

Denizcilik sektörü için bir sınıflandırma bürosu olarak işe başlayan Lloyd's Register, şimdi altyapı teknolojisini de sunuyor ve geliştiriyor.

Vira Haber