Anlaşma Rum Meclisi'nde onaylandı

DİSİ Parlamento Sözcüsü Nikos Tornaridis ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu anlaşmanın onaylanmasının AB’ye gidecek enerji koridorunun açılması anlamına geldiği için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Anlaşmanın ticari bir anlaşma değil, devletlerarası bir anlaşma olduğuna dikkat çeken Tornaridis, AB’nin anlaşmayı memnunlukla karşıladığını belirtti.

AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis ise, anlaşmanın onaylanmasının doğal gaz kaynaklarının idaresi çerçevesindeki bütünlüklü bir strateji dahilinde olmadığını kaydederek, doğal gaz stratejisi konusunda bazı endişelerinden ötürü oylamaya katılmamayı tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

Anlaşma 34 lehte 16 çekimser oyla onaylandı. Oylanması için ivedilikle Genel Kurul’un önüne getirilen yasa tasarısı daha önce komite düzeyinde görüşülmüştü.

Milletvekili ve ilgili taraflar anlaşmanın ‘bir dönüm noktası’ olduğunu söylediler.

İkili anlaşma 19 Eylül 2018’de Lefkoşa’da imzalanmıştı.

Vira Haber