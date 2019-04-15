Mare Forum İstanbul 2019 yapıldı

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’ın ev sahipliğinde çeşitli Türk ve uluslararası denizcilik kuruluşları tarafından desteklenen 6. Mare Forum İstanbul’a IMO Genel Sekreteri Kitack Lim’in yanı sıra denizcilik dünyasının birçok önemli ismi katıldı.

IMO Genel Sekteri Kitack Lim, GİSBİR tarafından düzenlenen, dünyanın ve Türkiye’nin denizcilik geleceğinin konuşulduğu Mare Forum İstanbul’a katıldı.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından düzenlenen Mare Forum İstanbul, Tuzla Raddisson Blu Hotel & Spa Otel’de gerçekleştirildi.

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’ın ev sahipliğinde Türk ve uluslararası denizcilik kuruluşları tarafından desteklenen Mare Forum İstanbul’a Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim de katıldı.

Mare Forum’a Lim’in yanı sıra TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da aralarında bulunduğu denizcilik dünyasının önemli isimleri katıldı.

Denizcilik sektörünün önde gelenlerini bir araya getiren Mare Forum İstanbul’da dünyanın ve Türkiye’nin denizcilik geleceğinin konuşuldu.

Dünyanın dört bir yanında yapılmakta olan organizasyon, denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını gayrı resmi tartışmalarla bir araya getirerek interaktif bir platform oluşturuyor.

Vira Haber