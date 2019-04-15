Sefine Tersanesi, 2 Ro-Ro’yu suya indirdi
Sefine Denizcilik'in Norveçli FJORD1 için inşaa ettiği iki Ro-Ro suyla buluştu.
Sefine Denizcilik’in Norveçli feribot işletmecisi FJORD1 ile Aralık 2017”de imzaladığı sözleşmede yer alan NB 33 ve NB 34 üretim numaralı iki Ro-Ro suya indirildi. Norveçli Dizayn Ofisi Multi Maritime tarafından tasarlanan “Hillerfjørd” and “Florøy” ile beraber Sefine, feribot sektöründeki deneyimini yukarıya taşımış oldu. Her ikisi de 84 metre uzunluğunda ve 299 yolcu kapasiteli olan gemiler, düşük emisyonlu ve çevre dostu jeneratör ve bataryaları ile dikkat çekiyor.
İskandinavya standartlarına göre inşaa edilen gemiler “Hillerfjørd” and “Florøy”, Ocak 2020’de teslim edilecek.
Gemilerin özellikleri
Uzunluk : 84,5 metre
Genişlik : 17 metre
Maksimum draft : 4,1 metre
Kapasite : 83 araç veya 299 yolcu
Klas : Det Norske Veritas
Bayrak : Norveç
Ana itme jeneratörleri : 2 x CAT C32 830 kWe @ 1500 rpm
Ana iticiler : 2 x Rolls Royce Azipull 085 CP L Drive
Vira Haber
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