Sefine Tersanesi, 2 Ro-Ro’yu  suya indirdi

Sefine Denizcilik’in Norveçli feribot işletmecisi FJORD1 ile Aralık 2017”de imzaladığı sözleşmede yer alan NB 33 ve NB 34 üretim numaralı iki Ro-Ro suya indirildi. Norveçli Dizayn Ofisi Multi Maritime tarafından tasarlanan “Hillerfjørd” and “Florøy” ile beraber Sefine, feribot sektöründeki deneyimini yukarıya taşımış oldu. Her ikisi de 84 metre uzunluğunda ve 299 yolcu kapasiteli olan gemiler, düşük emisyonlu ve çevre dostu jeneratör ve bataryaları ile dikkat çekiyor.

İskandinavya standartlarına göre inşaa edilen gemiler “Hillerfjørd” and “Florøy”, Ocak 2020’de teslim edilecek.

Gemilerin özellikleri

Uzunluk : 84,5 metre

Genişlik : 17 metre

Maksimum draft : 4,1 metre

Kapasite : 83 araç veya 299 yolcu

Klas : Det Norske Veritas

Bayrak : Norveç

Ana itme jeneratörleri : 2 x CAT C32 830 kWe @ 1500 rpm

Ana iticiler : 2 x Rolls Royce Azipull 085 CP L Drive

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