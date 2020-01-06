Yasak yok, İhracatta birinci!

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (EİB), “Rusya’dan iki Türk şirkete ihracat yasağı” başlığı ile medya kuruluşlarında yer alan Kılıç Deniz firmasının Rusya’ya su ürünleri ihracatında yasaklı listede yer aldığı ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Herhangi bir yasak ya da kısıtlama söz konusu değil"

EİB, tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Kılıç Deniz Ürünleri İthalat İhracat A.Ş., son 10 yıldır su ürünleri sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmanın yanında, 2019 yılında Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği 88 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 25 milyon dolarlık dilimini tek başına yaparak, Rusya’ya ihracatta ilk sırada yer almıştır. Halen Rusya’ya ihracat yapmaya devam etmektedir, herhangi bir yasak ya da kısıtlama söz konusu değildir” denildi.

“Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Merkezi (FSVPS) tarafından ilan edilen ve Rusya Federasyonu’na ihracat izni bulunan su ürünleri firma listelerinin Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından 2 Ocak 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığına yer verilen açıklamada, Kılıç Deniz Ürünleri İthalat İhracat A.Ş. firmasının söz konusu listede yer aldığı belirtildi.

Vira Haber