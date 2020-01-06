Canlı balık taşıma gemisi Aqua Havsøy, denize indirildi
Sefine Tersanesi, Aqua Havsøy isimli canlı balık taşıma gemisini 26 Aralık Perşembe Günü denize indirdi.
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İnişi planlanan şekilde gerçekleşen Aqua Havsoy, kırkayaklar sistemi üzerinde yaklaşık 40 dakikada denize indirildi. Havsoy denize indirilmesinin ardından Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.
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Etiketler : balık, ticaret, gemi, Safine Tersanesi, canlı, Aqua Havsoy
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