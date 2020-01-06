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Canlı balık taşıma gemisi Aqua Havsøy, denize indirildi

Canlı balık taşıma gemisi Aqua Havsøy, denize indirildi

Sefine Tersanesi, Aqua Havsøy isimli canlı balık taşıma gemisini 26 Aralık Perşembe Günü denize indirdi.

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İnişi planlanan şekilde gerçekleşen Aqua Havsoy, kırkayaklar sistemi üzerinde yaklaşık 40 dakikada denize indirildi. Havsoy denize indirilmesinin ardından Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.  

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