İDO ve BUDO seferleri iptal etti!
Marmara Bölgesinde oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
Bugün Marmara bölgesinin yaşadığı olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılması planlanan bazı deniz seferleri iptal edildi. İDO ve BUDO’da İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
14:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
18:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
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