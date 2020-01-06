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İDO ve BUDO seferleri iptal etti!

İDO ve BUDO seferleri iptal etti!

Marmara Bölgesinde oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

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Bugün Marmara bölgesinin yaşadığı olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılması planlanan bazı deniz seferleri iptal edildi. İDO ve BUDO’da İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

14:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

18:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

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