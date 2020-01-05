Fırtına, Gökçeada’da feribot seferlerini iptal ettirdi

Marmara’nın bir bölümü ile Ege’nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün (5 Ocak) yapılması planlanan Gökçeada-Kabatepe arasındaki 4 feribot seferinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ. internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında 15.00 ve 20.00, Gökçeada ile Kabatepe arasında 13.00 ve 18.00 saatlerindeki vapur seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 15.00'te, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 17.00'de sefer yapılacağı açıklandı.

Pazartesi seferleri de iptal olabilir

GESTAŞ, diğer trafik hatlarının normal seyrettiğini ancak akşam saatlerinde etkisini gösterecek havanın, pazartesi günü tam fırtına şeklinde esebileceğine değindi. Tahmin edilen olumsuz hava koşullarının gerçekleşmesi halinde, pazartesi günü yapılacak seferlerin iptali de söz konusu olabileceği bildirildi.

Vira Haber