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Ege Denizi’nde deprem!

Ege Denizi’nde deprem!

Akşam saatlerinde Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Ege Denizi açıklarında saat 01.11’de 4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı İzmir’de de hissedildi. Depremin, İzmir’in Urla İlçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 

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