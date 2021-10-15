Yasin Kalafatoğlu'nun DEİK üyeliği kabul edildi

Avenue Consulting CEO'su Yasin Kalafatoğlu'nun Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na üyeliği kabul edildi.

Korem'in yüzde 50 hissesini alarak profesyonel olarak Türk iş dünyasına adım atan Yasin Kalafatoğlu denizcilik sektörünün de yakından tanıdığı bir iş adamı ve tam 32 yıldır ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Amerika kökenli olan ve ortak girişimle Türkiye'de büyümeyi hedefleyen Avenue Consulting firmasının CEO'luğunu da yapan Yasin Kalafatoğlu, finans, ekonomi, hukuk dalında konusunda uzaman bir ekiple geniş bir ağda kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti veriyor.

Türk ekonomi dünyasının büyük firmalarına danışmanlık hizmeti veren ve kurumsal ve ulusal tecrübesiyle birikimlerini firmalara aktararak onların başarıya giden yolda doğru zamanda doğru atılımlar yapmasına olanak sağlıyor.

Vira Haber