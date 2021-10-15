Datça'da fırtına nedeniyle bir tekne battı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ege kıyılarında sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini göstermeye başladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle sabah saat 06:00 sıralarında Datça Limanı'nda bağlı olan bir tekne kayalıklara doğru sürüklendi. Ahmet ve Can Akkuş'a ait 10 kişilik lüks tekne yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra sahil kenarındaki kayalıklara çarparak altı delindi. Su alan tekne daha sonra battı.

Batan teknenin sahibi Can Akkuş, fırtınanın bir anda yön değiştirdiğini belirterek, "Biz, önlemimizi güney rüzgarına göre almıştık. Ancak kuzeybatı rüzgarı esince yapacak bir şey kalmadı" dedi.

Teknenin balık adamlar tarafından bağlanıp, vinç yardımıyla yarın denizden çıkarılacağı öğrenildi.

Vira Haber