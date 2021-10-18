Denizci Öğrenciler Derneği Marmara-Ege-Akdeniz turnesine çıkıyor

Uzun yıllardır Türk denizciliğinin geleceği için ışık olmaya devam eden DÖDER, 18 Ekim-22 Ekim tarihleri arasında turne kapsamında ilk olarak Kocaeli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi’ni ziyaret edecek. Turnenin ikinci gününde Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile görüşme gerçekleştirecek. Turnenin üçüncü gününde Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ziyaret edecek. Turnenin dördüncü gününde Akdeniz Üniversitesi ile görüşülecek. Denizci Öğrenciler Derneği, turnenin son durağı olarak Mersin Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi’ne uğrayacak.

Yönetim kurulu üyelerinin, temsilcilerin, değerli akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşecek olan konuşmalara tüm denizci öğrenciler davetlidir. Turne boyunca gerçekleştirilen konuşmalarda derneğin işleyişinden, Ulusal Denizkızı Kongresi’nden ve dönem içinde planlanan etkinliklerden bahsedilecek. Sektörle ilgili sorunların da tartışıldığı konuşmalarda katılımcılar da beklentilerini, görüş ve önerilerini dile getirecek.

Vira Haber