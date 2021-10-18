KOSDER Yönetim Kurulu’ndan TAB'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu; geçtiğimiz ağustos ayında yeni yönetimini seçen Türk Armatörler Birliği'ne (TAB) 15 Ekim Cuma günü hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Şener, Teoman Mustafa Akyol ve Tolga Tomba'nın bulunduğu KOSDER heyetini TAB Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Burak Akartaş ve Murat Er karşıladı.
KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, TAB'ın; 42. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Cihan Ergenç'i ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek kendilerine başarı dileklerinde bulundu.
Ziyarette ayrıca; TAB ve KOSDER'in önümüzdeki süreçte iş birliği içerisinde Türk denizciliğinin gelişimine katkı sunacak proje ve çalışmalara imza atacağı mesajı verildi.
Vira Haber
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