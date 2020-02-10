İstanbul Tuzla'dan Yalova'ya seyreden bir tekne Çınarcık açıklarında alabora oldu. Tekneye bağlı bota binerek 155'i arayan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay Çınarcık mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emekli Kaptan Ceyhan O. (60) askere gidecek olan 21 yaşındaki Erdem Ö.’yle Yalova’dan Tuzla’ya gitmek için “King” isimli 11 metrelik tekneyle denize açıldı.

Çınarcık açıklarına ulaşan tekne henüz belirlenemeyen sebeple su almaya başladı. Teknenin alabora olacağını fark eden Ceyhan O. ve Erdem Ö. tekneye bağlı lastik bota geçti.

Daha sonra ikili “Teknemiz batıyor” diyerek 155’i arayıp yardım istedi. Bunun üzerine deniz polisi harekete geçti. Büyükada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile belirlenen bölgede yapılan aramada, lastik bottaki iki kişi de kurtarıldı.

Polis teknesine alınan emekli kaptan ve Erdem Ö. Büyükada’da sağlık kontrolünden geçirildi. İki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Teknenin neden battığı hala tespit edilemedi.

Vira Haber