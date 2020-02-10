Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan eğitime destek
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait basınç odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine hibe edildi.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait basınç odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine hibe edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığınca, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Denizcilik Fakültesi Deniz Bilim ve Öğrenme Merkezi’nde kullanılması amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir basınç odası hibe edildi." ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, basın odası, eğitim, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, denizcilik, savunma, sanayi, bilim, bakanlık
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