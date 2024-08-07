Yat Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin Orhangazi’deki fabrikasındaki yangın 4,5 saat sonra kontrol altına alındı.
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Olay, sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Sirena Marine’nin Yalova-Bursa karayolu üzerinde bulunan fabrikasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre önce ek tesis yapan fabrikanın eski binasındaki yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı. Türkiye'nin marka teknelerinin üretilip birçok ülkeye pazarlandığı fabrikadaki yangına AFAD ekipleri, 20 itfaiye aracı ve 70 personel müdahale etti.
Yangın, 4,5 saat sonra kontrol altına alındı.
Vira Haber
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Etiketler : Sirena Marine, yat, Orhangazi, yangın
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