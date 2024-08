Panama Gemi Sicili Kullanıcılara Dijital Yanıtlama Hizmetini Başlatıyor

Bu hizmet için consultas[email protected] e-posta adresi oluşturulmuş ve gelen sorular, mümkün olan en kısa sürede bir grup uzman tarafından cevaplanacaktır. Kullanıcılar sorularının çözüldüğünü görene kadar bu sorular belgelenecek ve takip edilecektir.

DGRPN direktörü Marta Aparicio González, bu hizmetin AMP'nin yeni yönetimi tarafından önerilen bir dizi dijital değişiklikler zincirinin başlangıcına işaret ettiğini ve kullanıcılarla her an ve dünyanın her köşesinden etkileşimi geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Panama Gemi Sicili, Ulusal Ticaret Donanması'na ait gemilerle ilgili mülkiyet tapularını, ipotekleri ve diğer ek ücretleri belgelemekte ve tasdik etmektedir. Bu kayıtlar, uluslararası denizcilik alanında erişilebilirliği ve anlaşılırlığı garanti altına almak için hem İspanyolca hem de İngilizce dillerinde yürütülmektedir.

Panama Gemi Sicilinin taahhüdü küresel deniz trafiğinin faaliyet gösterdiği birden fazla zaman dilimini kapsayan ve aralıksız faaliyet gösteren bir sektörün taleplerini karşılamaya yöneliktir.

Gemi Mülkiyeti Kamu Sicili Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2010 tarihinden itibaren, 2010 tarihli 33 sayılı Kanun uyarınca Panama Denizcilik Otoritesine devredilmiştir. Bu değişikliğin amacı sağlanan hizmetlerin tek bir kamu kurumu çatısı altında toplanarak Panama Gemi Sicili ile ilgili işlemlerin kolaylaştırılması ve merkezileştirilmesidir.

Hizmetteki etkinlik ve işlemleri ele alıştaki atiklik, DGRPN'nin misyon ve vizyonunun temel unsurlarıdır. Bu amaca ulaşmak için, gemilere ilişkin sözleşmelerin hızlı ve aksaklık yaşanmadan tescil edilmesini sağlayan iletişim kanalları ve prosedürleri hayata geçirilmiştir. Bu hizmet, Panama Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki Özel Deniz Ticareti Konsoloslukları ve Ekonomik ve Ticari Ofisleri aracılığı ile uluslararası düzeye uzanmaktadır.

Gemi Mülkiyeti Kamu Sicili Genel Müdürlüğü, gemilerle ilgili işlemlerin hukuka uygunluğunu ve güvenliğini garanti altına alarak, dünya çapında deniz ticaretinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

