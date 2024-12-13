Yat Sektörünün Yeni Oyuncusu: Anadolu Grubu’ndan AIATA

18-26 Ocak tarihlerinde Düsseldorf Tekne Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan AIATA, dayanıklılığı, kusursuz işçiliği ve estetik tasarımı bir araya getirerek, sahiplerine hayallerine yolculuk etme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’nin en büyük ve saygın holdinglerinden biri olan Anadolu Grubu, Türkiye’de ürettiği yeni tekne markası AIATA’nın ilk tanıtımını, 18-26 Ocak tarihlerinde 2025 Düsseldorf Tekne Fuarı’nda gerçekleştirecek. AIATA markasının ilk modeli Wayfinder 38, modern, minimalist ve modüler tasarımıyla dikkat çekerken, üstün performansı ve sunduğu geniş donanım seçenekleriyle denizcilik tutkunlarına benzersiz bir deneyim vadediyor.

Yatçılıkta yeni bir dönem başlıyor

Anadolu Grubu’nun güçlü yapısı ve geniş vizyonu sayesinde üretilen AIATA, tekne sektörüne iddialı bir giriş yapıyor. Anadolu Grubu’nun yaptığı uzun vadeli yatırım kapsamında, önümüzdeki yıllarda titizlikle tasarlanmış bir dizi modelin daha piyasaya sürülmesinin planlandığını belirten Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, “AIATA sıradan bir tekne markası değil. Planladığımız sabırlı, düşünceli ve tutarlı yaklaşım, sektörde kısa sürede fark yaratacaktır. Bu girişimdeki temel amacımız, zamana meydan okuyan deneyimler ve ilişkiler yaratmaktır. Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan bir yıldız olan grubumuzun gururu olarak AIATA, yatçılıkta bir referans noktası olacaktır” dedi.

En son teknoloji, eşsiz estetikle birleşti

Tutku, mükemmellik ve profesyonellik temel değerleriyle üretilen AIATA, dayanıklılık, usta işçilik ve nitelikli tasarımın benzersiz kombinasyonuyla sahiplerine, hayallerine yolculuk etmeyi vadediyor. Markanın ilk modeli olan Wayfinder 38, sade, modern, modüler ve geniş donanım seçenekleri sunan bir dıştan takma motorlu tekne.

AIATA tekneleri, en son üretim teknolojilerini eşsiz estetikle birleştirerek olağanüstü bir denizcilik deneyimi sunmak üzere tasarlanıyor. Markanın temel misyonu, Anadolu Grubu’nun mirası kadar dayanıklı tekneler üreterek tekne sahiplerinin hayallerine yolculuk etmelerini sağlamak.

Çayırova’da en güncel teknolojilerle üretim

AIATA, Anadolu Grubu’nun Çayırova Sanayi Bölgesi’ndeki, denize sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan 20 bin metrekarelik modern Anadolu Motor üretim tesisinde üretiliyor. Tamamen kendi bünyesinde üretim yapan ve en güncel robot teknolojilerini üretim süreçlerinde kullanan AIATA, hassas işçilik, olağanüstü kalite ve yapısal dayanıklılıkla mükemmel deneyimi garanti ediyor. Güçlü motor seçeneklerini modüler tasarımla birleştiren AIATA, hız, kullanım kolaylığı ve yakıt verimliliğiyle üstün performans sunarak grubun mükemmelliğe olan bağlılığını yansıtıyor.

Navia Design ile küresel iş birliği

AIATA’nın yeni filosunun arkasında, dünya çapında tanınan çok ödüllü tasarım ajansı Navia Design bulunuyor. Deniz robotlarından üretim teknelerine, yolcu gemilerinden lüks yatlara kadar geniş bir yelpazede projelere imza atan İskandinav tasarımcılar, AIATA ile yaptıkları iş birliğiyle, dünya standartlarında bir filo oluşturmayı hedefliyor.

Wayfinder 38: Modern ve işlevsel tasarımın öncüsü

Wayfinder 38, AIATA markasının 2025 Düsseldorf Tekne Fuarı’ndaki dünya prömiyeriyle görücüye çıkacak. 38 feet uzunluğundaki bu dıştan takma motorlu model, çağdaş tasarımı ve gelişmiş deniz mühendisliğini bir araya getirerek üstün performans ve sorunsuz seyir sağlıyor. Minimalist çizgileriyle estetik ve modülerliği birleştiren Wayfinder 38, zengin donanım seçenekleriyle geniş bir deniz tutkunu kitlesine hitap ediyor.