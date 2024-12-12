Antalya’da Oltaya Takılan Vatoz, Denize Bırakıldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Lara Sahili’nde kıyıdan olta ile balık tutan amatör balıkçıların oltasına vatoz balığı takıldı. Yaklaşık yarım saatlik uğraş ile kıyıya çıkartılan vatoz balığını gören vatandaşlar büyüklüğü karşısında hayrete düştüler. Yakalanma anlarını cep telefonu ile kaydedilen ve kuyruğundaki dikenin zehirli olduğu öğrenilen İnek Burunlu Vatoz (Rhinoptera Bonasus) olarak bilinen vatozun yaklaşık 5-10 kilogram arasında olduğu tahmin edilirken balıkçılar tarafından üzerindeki olta iğnesi çıkartıldıktan sonra tekrar denize bırakıldı.

“Bayağı bir mücadele ettik”



Vira Haber