YATEK: Türkiye'nin Mavi Ekonomi ve Mavi İstihdam Yatırımı

1,44 milyon metrekare dolgu alanı üzerinde konumlanan YATEK, farklı büyüklüklerdeki 500 yat ve tekne yeni inşa ile bakım/onarım tersanesinden oluşmaktadır. Bu devasa proje, Mavi Ekonomi ve Mavi İstihdam'a olan katkısıyla gelecekte çok daha fazla konuşulacak bir yatırım olarak dikkat çekmektedir.

Ege ve Akdeniz Havzasının En Büyüğü

YATEK, Ege ve Akdeniz havzasının en büyük ve en teknolojik yat/tekne inşa ve bakım-onarım kapasitesine sahiptir. Proje, sadece Türkiye'de değil, global pazarda da tanınan bir marka olmayı hedeflemektedir. 125 metreye kadar olan yeni inşa projeleri, YATEK’in uluslararası yat endüstrisinde söz sahibi olmasını sağlayacaktır.

Ekonomik ve İstihdama Katkıları

Projenin tam kapasiteye ulaştığında ülkemize sunacağı katkılar:

15.000 kişiye doğrudan istihdam ,

25.000 kişilik dolaylı ve tetiklenen istihdam yaratılması ,

500 milyon USD doğrudan ekonomik katkı ,

1 milyar USD toplam ekonomik katkı.

Bu hedefler, YATEK’i hem ekonomik hem de sosyal açıdan Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri haline getirmektedir.

Teknolojik Altyapı ve Hizmetler

YATEK, yat ve tekne sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde tasarlanmıştır. 210.000 metrekarelik çekek ve rıhtım alanı, yaklaşık 500 yat ve teknenin kışlık konaklama ve bakım/onarım işlemlerine imkan tanımaktadır.

500 ve 1000 ton kaldırma kapasiteli dört Travel Lift ,

Yatların denizden karaya alınması ve denize indirilmesi için son teknoloji yüzer havuz ve lift yatırımları,

Alanında uzman kadrolarla hizmet sunma hedefi.

Bu yatırımlar, YATEK’i Akdeniz ve Ege bölgesindeki yat ve tekne sahipleri için bir cazibe merkezi yapmaktadır.

Proje, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve mesleki kurslarla iş birliği içinde, sektöre yenilikçi çözümler sunmayı ve yat/tekne endüstrisinin gelişen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, altyapı çalışmaları tamamlanmış, ekipman tedariki ve kadro oluşturma süreçleri hızla ilerlemektedir.

YATEK, global pazardan alacağı pay ile Türkiye'nin yat inşa ve bakım/onarım sektöründeki yerini güçlendirecek bir projedir. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, bölgesel bir merkez olmanın ötesinde, dünya çapında bir marka haline gelmesi beklenmektedir.

Vira Haber