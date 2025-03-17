Yavru Akdeniz Foku Eskişehir'de Hayata Tutundu

Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) araştırmacıları tarafından fırtınalı kıyılarda ölmek üzereyken bulunan yavru fok, yerinde gözlemler ve ayrıntılı değerlendirmenin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yavru foku rehabilite etmek amacıyla iki kurumun birlikte planladığı ortak çalışma süreci büyük bir titizlikle yürütüldü. Antalya ile Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin koordinasyonu ile bakım altına alınan yavru fok, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bakım sürecine alındı.

Yavru fok sağlıklı bir şekilde doğaya geri salınmaya hazırlanıyor



Fokun bakım sürecinde son aşamaya gelindi

‘Monachus'un Maviye Dönüşü' adı verilen bu süreç, Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve SAD-AFAG'ın ortaklaşa yürüttüğü başarılı bir çalışma olarak kaydedildi. Yavru fokun bakım sürecinin son aşamasında olduğu ifade edildi. Fokun yakın bir zamanda insan etkinliklerinin yoğun olmadığı, doğal habitatına uygun, yapılaşma ve betonlaşmadan uzak bir kıyıya bırakılacağı açıklandı.

Vira Haber