Liman Girişi Kumla Doldu, Balıkçılar Mahsur Kaldı

Her fırtınadan sonra barınak girişinin kumla dolduğunu belirten balıkçılar, denize açılamadıklarını ve bu durumun geçimlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Yetkililerden yardım bekleyen balıkçılar, barınağın önünün kum ve çakılla kapandığını, bu nedenle balığa çıkamadıklarını ifade etti.

Tek geçim kaynaklarının balıkçılık olduğunu söyleyen Kemal Aydeniz, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle limanımızın girişi sığlaştı. Bir aydır denize çıkamıyoruz. Kayıklarımız limanın içinde hapis oldu. Dışarıda kalan tekneler ise geri dönemiyor. Avcılık yapamadığımız için büyük bir çaresizlik içindeyiz. Yetkililerin bir an önce liman girişini temizlemesi gerekiyor. Su o kadar sığ ki yürüyerek limanın bir ucundan diğerine geçilebiliyor. Mağduruz ve acil yardım bekliyoruz" dedi.

Ramazan’da denize çıkamayanlar oldu

Balıkçılıkla geçimini sağlayan Şahin Gündoğar ise Ramazan ayında büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek "Limandan çıkan tekneler geri dönemedi, içeride kalanlar ise denize açılamadı. Ramazan boyunca bir kez bile denize çıkamayan arkadaşlarımız oldu. Çalışıp eve ekmek götüremezsek nasıl geçineceğiz? Yetkililerin bir an önce bizimle iletişime geçerek limanı eski haline getirmesini istiyoruz" diye konuştu.

Balıkçı Ömür Köse ise limanın sadece balıkçılar için değil, çocuklar için de tehlike oluşturduğunu vurguladı. Köse "Şu an limanın ağzı tamamen kapanmış durumda. Tekneler çıkamıyor, av yapamıyoruz, işlerimiz aksıyor. Mecburen başka limanlardan avlanmaya çalışıyoruz ancak bu da ek maliyet demek. Ayrıca çocuklar sığlaşan limana girerek büyük risk oluşturuyor. Normalde suyun derinliği en az iki insan boyunda olmalı. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

