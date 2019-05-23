Yavru kalamarlar görüntülendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Kalamar Projesi kapsamında, Çeşme Marina'ya ve dalgıçların dalış alanına bırakılan yapay kalamar yuvalarındaki ilk yavru kalamarlar, Derin Doğa Dalış Merkezi sahibi Erdinç Ergün tarafından görüntülendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle küçük ölçekli balıkçılığın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kalamarların kirlilik ve yanlış avcılık yöntemleri nedeniyle hem doğal üreme sahaları hem de sayılarındaki azalmaya karşı etkin bir mücadele başlatmış, bu kapsamda, kalamarların neslini devam ettirmesini sağlamak ve popülasyonunu artırmak için "Kalamar Projesi"ni hayata geçirmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Kalamar Projesi'ne Çeşme'den ilk destek, Çeşme Marina tarafından verilmiş ve marina çalışanları tarafından hazırlanmış olan 2 kalamar yuvası, 2018 yılı Aralık ayında, marina trafiğinden etkilenmeyecek bir bölgeye bırakılmıştı. Daha sonra da, Çeşme Marina ve Derin Doğa Dalış Merkezi ortak çalışması ile yine marina çalışanları tarafından hazırlanan 2 yapay yuva, dalgıçların dalış alanına bırakılmıştı.

Dalış alanına bırakılan 2 yapay yuvadaki yavru kalamarlar da Derin Doğa Dalış Merkezi sahibi Erdinç Ergün ve dalgıçlar tarafından geçtiğimiz gün görüntülendi. Kalamarlı fotoğraflayan Ergün, yuvaların yanında pozda verdi.

Vira Haber