Teos Marina’da bomba gibi yaz başlıyor

Havuz başında yapılan Yaza Merhaba Partisi’ne katılan yatçıları, barbekü ve açık büfe ikramlar, Legend Band müzik grubunun sahnede 4 saat süren canlı performansı, Lighthouse Pool & Pub’ın yepyeni dekorasyonu ile keyifli bir mekan karşıladı. Havuz başında gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden eğlence, Teos Marina’da sezonun nasıl geçeceğinin habercisi gibiydi.

Sığacık’ta coşku hep dorukta

Yıllardır klasikleşen “Teos Marina Çarşı Perşembe Konserleri” bu yaz da Perşembe günleri saat 21:30 da halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. 20 Haziran’da Flamenko ve pop müzik türü ile Ata, 4 Temmuz’da Jazz müzik türü ile Sibel Emek, 18 Temmuz’da Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu ve vefatına kadar birlikte çalıştığı Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres Teos Marina’da sevenleri ile buluşacak.

1 Ağustos’ta Blues ezgileri ile Mabolla, 15 Ağustos’ta Latin müzikleri ile Kübalı sanatçı Ibis Maria, 29 Ağustos’ta Greek ezgileriyle Buziki Niko ve Yağmur, 12 Eylül’de alternatif müzik türü ile Single Ladies doyasıya müzik ziyafeti yaşatacak. Her hafta başka bir müzik türü ve sanatçı ile sizleri yeni deneyimler yaşamaya davet ediyor.

Ege’nin iki yakasını bir araya getiriyoruz

31 Mayıs’ta feribot seferleri ile birlikte Setur Duty Free Teos Marina’da hizmet veremeye başlayacak. Ayrıca geçici statüdeki Sığacık Deniz Hudut Kapısı artık kalıcı statüye kavuştu. Önceki yıllarda Sığacık Deniz Hudut Kapısı yaz aylarında açılıyor, kışın hizmet vermiyordu. 31 Mayıs’tan itibaren yurt dışı giriş çıkış işlemleri yaz kış yapılabilecek.

Yunan adaları arasında en yeşili, zengin bitki örtüsü kaplı dağları ve turkuaz suların adası Samos’u henüz keşfetmeyen varsa, Tursem Samos Star’ın Teos Marina’daki rezervasyon ofisi açıldı. Rüya adası Samos’a Teos Marinadan feribotla gitmek için 0 232 4639763 ve www.samosstar.com dan günlük veya konaklamalı turlar hakkında detaylı bilgi alarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Yarışlarla bitmeyen heyecan

Etkinlikler sadece konserlerle sınırlı değil, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen İstanbul-Sığacık Teos Marina rotalı Deniz Kuvvetleri Kupası yelkenli yat yarışının yanı sıra, her yıl usta balıkçıların kendi rekorlarını kırdığı Tuna Masters Teos balık turnuvası da bomba gibi heyecanlı bir yaz vaat ediyor. Bu yarış organizasyonları sadece ev sahibi Teos Marina’nın nüfusunu arttırmakla kalmıyor, yarışanların aileleri ve izlemeye gelenlerle birlikte bölge turizmine önemli katkıda bulunuyor.

Resim, fotoğraf, heykel ve seramik gibi sanatın her dalından sergiler, Türk el nakışları, yoga, pilates ve Latin dans kursları Teos Marina Kültür Merkezi’nde herkesi sanata davet ediyor. Teos Marina Çarşı’daki yeni ve yenilenen mekanlarla lezzetin, eğlencenin, huzurun adresi İzmir’in yanı başındaki Teos Marina’da bu yaz sezonu dolu dolu geçecek. Bu yüzden Ege balıkçı kasabası “sakin şehir” Sığacık’ın kalbindeki Teos Marina yine herkesin buluşma noktası olacak.

Vira Haber