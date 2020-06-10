Yaz Sezonunda Gezi Teknelerinde Alınacak Tedbirler Neler?

DTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları İl Müdürlükleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden temsilcilerin yanı sıra İstanbul’da yolcu taşımacılığı ve turistik amaçlı gemi işletmeciliği yapan kooperatif ve işletmelerden temsilciler, Deniz Ticaret Odası’nın ilgili Meslek Komitelerinden üyeler katıldı.

Toplantının başkanlığını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, Haziran ayı ile birlikte turizm sezonuna girildiğini hatırlattı. COVID-19 salgını sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğine dikkat çeken Tamer Kıran, sektörün pandemi dolayısıyla getirilen bir dizi kısıtlama ile sezona giriş yapmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Toplantının, sektör ve kamu tarafının bir araya gelip birbirini tanıması ve anlaması açısından önemine dikkat çeken Tamer Kıran, deniz turizmi ile iştigal eden insanların bu zor dönemde kamu yöneticilerinden destek beklediğini belirterek, karşılıklı anlayış içinde kuralların uygulanmasının önemini vurguladı.

Toplantıda daha sonra, pandemi kapsamında alınacak tedbirler, gürültü kirliliği uygulamaları, gezi tekneleri ışıklandırma standartları vb. konular ele alındı, beklentiler ve talepler dile getirildi.

Vira Haber