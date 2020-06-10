Yurt dışı Uçuşları ile İlgili Son Dakika Gelişmesi
THY bugün yeniden yapılması planlanan yurt dışı uçuşların gerekli izinler alınamamasından dolayı daha başlatılamadığını aktarıldı.
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Normalleşme sürecinde 1 Haziran'da sınırlı sayıda destinasyonla iç hat uçuşlarına yeniden başlayan THY, yurtdışı uçuşlara ise 10 Haziran'da başlamayı planlıyordu.
THY yetkilisi yaptığı açıklamada, bugün yurtdışı uçuş yapılamadığını belirterek, "Yurtdışı uçuşlar başlamadı. İzinler bekleniyor. Elimizde bayağı bir uçuş listesi var ama Sivil Havacılık'tan izin bekleniyor" dedi.
Karaismailoğlu bu kapsamda, 10 Haziran itibarıyla KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a uçuşların başlayacağını açıklamıştı.
Ayrıca Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin alt kuruluşu olan AnadoluJet’in 11 Haziran’dan itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayacağını duyurdu.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, THY, Yurt Dışı, Uçuş, Normalleşme
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