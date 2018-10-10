Yemenli balıkçıların hayatta kalma mücadelesi

Yemen'in Kızıldeniz kıyılarında balık avı, iç savaşta yıpranmış binlerce fakir ailenin ana gelir kaynağı. Yemen'in liman kenti Hudeyde'deki balıkçılar, her sabah zor bir seçenekle karşı karşıya. ya açlıktan ölme riski taşıyan çocuklarını seyredecek ya da hava saldırılarının tehdidi altında balık avlayacaklar.

Hudeydeli Abdullah İbrahim, Hudeyde'deki zor şartlara rağmen balıkçılık yapıyor. Kıyıda balık avlarken hava bombardımanları yüzünden birçok arkadaşını kaybetmiş olan İbrahim, yaşadıkları zor şartlardan bahsederken, "Artan yakıt fiyatları, bombardıman korkusu ve abluka yüzünden sadece haftada 1 gün dışarı çıkabiliyoruz. Hayat korkunç hale geldi ve artık güvende değiliz" ifadelerini kullandı.

Başka bir Hudeydeli balıkçı Mohammed Hasan ise, "Bizler balıkçılarız. Balığa sabah 06.00'da çıkıp akşam 17.00'de geri döndük. Sadece 1 sepet kalamar yakalayabildik. Balık avlarken üzerimizde uçan savaş uçaklarından çok korkuyoruz. Savaş uçaklarının hedefi olmamak için akşam olmadan geri dönmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Bir başka balıkçı Saeed Ahmed, balıkçılığın bir kabusa dönüştüğünü söyleyerek, denizde hayatını her an kaybedebilme ihtimalinden korktuğunu belirtti. Ahmed, balıkçılığı 'dönüşü olmayan bir yol' olarak nitelendirerek, "Balıkçılık artık eskisi gibi değil. Korku içinde yaşıyoruz. Eskiden balığa korkusuzca gider, 1-2 gün denizde kalırdık. Şimdi savaş uçaklarının bombardıman yapacağı korkusuyla ancak 1-2 saatliğine balığa çıkabiliyoruz" dedi.

Suudi önderliğindeki koalisyon, Haziran ayından beri balıkçıları Hudeyde kıyılarındaki savaş gemilerinden ve askeri bölgelerden uzak durmaları için düzenli olarak uyarıyor. Savaş uçakları, Apache helikopterleri, savaş gemileri ve topçu güçleri sürekli olarak şehri bombalıyor. Buna rağmen, Koalisyon bugüne kadar şehrin limanını yardım gemilerine ve ticari gemilere açık tuttu.

Geçtiğimiz günlerde Hudeyde'nin Al Khoukha limanı açıklarında bir fırkateyn balıkçı teknesine saldırıp 18 balıkçıyı öldürmüştü. Koalisyon sözcüsü Albay Türk El Maliki, yaptığı açıklamada, suçlamaların asılsız olduğunu söylemiş, kimliği belirsiz bir geminin balıkçılara ateş açtığını ve onları öldürdüğünü belirtmişti.

Hükümet güçleri hükümet kontrolü altındaki güneybatı Mocha'dan, liman kentinin güney ve doğu uçlarını alarak el-Durayhemi ve Tahita ilçelerine kadar ilerledikleri Hudeyde savaşı Haziran'da başladı.

Askeri ilerleme, Ağustos ayında BM'nin Yemen elçisi Martin Griffiths'in, savaşan partileri Cenevre'deki müzakere masasına getirme amacıyla barış çabalarına izin vermek için kısa bir süre durakladı.

Hudeyde sakinlere göre, 8 Eylül'de Husi delegasyonunun ortaya çıkmamasıyla BM'nin ev sahipliği yaptığı barış görüşmelerinin sona ermesi üzerine, Eylül ayından bu yana çatışmalar yoğunlaştı.

Vira Haber