7.Denizin Yıldızları Kariyer Günleri başlıyor

Sektörün önde gelen firmaları ve birçok değerli konuşmacıların katılacağı etkinlikte denizcilik sektörünün geleceği, mühendislik alanında gelişmeler, sektörün öğrencilerden beklentileri gibi konulara yer verilecektir. Ek olarak uzakyol deniz stajından dönen son sınıf öğrencilerinin gemide çektikleri fotoğraflardan oluşan “Denizden” Fotoğraf Sergisi’de 7. Denizin Yıldızları ile birlikte gösterilecek.

Etkinliğe Deniz Ticaret Odası, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Odası, Entech & Semar, ABB, MAN, Karadeniz Holding, Pearl Naval, İnce Denizcilik, Active Shipping, Arkas, Zodiac Maritime, Beşiktaş Group, Borealis Denizcilik, Yasa, Omikron Crew Management, Wartsila, İlkfer Group gibi firmalar ve kuruluşlar katılım gösterecektir. Etkinlik 16 Ekim Salı günü sabah oturumuyla başlayacak.

16 Ekim Salı günü açılış konuşmalarının ardından Ana Sponsor Oturumu’nda Pearl Naval Denizcilik, ardından “Türk Denizciliğinin Yarını” açık oturumunda Türk Denizcilerinin gelecek dönemlerde karşılaşacağı sorunlar, bu sorunlara karşı alınması gereken önlemler konuşulacaktır. İlk günün son oturumunda “Denizciliğin Geleceği” konuşulacak, gemi ve deniz teknolojilerinde yenilikler ve teknik gelişmeler Entech & Semar, Karadeniz Holding, MAN, ABB şirketleri tarafından anlatılacak.

17 Ekim Çarşamba saat 10:00’da başlayacak etkinliğin ikinci günü Kuru Yük Oturumu ile başlayacaktır. Bu oturumda sektör, Pearl Naval, İnce Denizcilik ve Active Shipping şirketlerinden yetkililerce anlatılacak ve tanıtılacaktır. Ardından Konteyner Oturumu’nda Arkas ve Zodiac Maritime’ı temsilen Ozra Denizcilik sektörden son gelişmeleri aktaracaklar.

Öğle arasından sonra Tanker Oturumu ile Beşiktaş Denizcilik, Borealis Denizcilik ve YaSa yine sektörün son durumunu paylaşacaklar. Ardından gelen Crew Management Oturumu’nda Omikron Crew Management yabancı firmalarda çalışmak ve yabancı çalışanlarla iletişim konularında katılımcıları bilgilendirecek. Etkinliğin son oturumunda Bakım – Onarım Sektörü’nü temsilen Entech & Semar, MAN, Wartsila ve İlkfer Grup katılacak.

Katılımcıların gemi ve denizcilik sektöründen aklına gelebilecek her türlü soruya cevap alabilecekleri genişlikte bir program ile 16-17 Ekim’de YTÜ Beşiktaş Kampüsü’nde bulunan Oditoryum’da gerçekleşecek.

Vira Haber