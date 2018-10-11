Gazze'deki Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Gazze'nin kuzey sahili açıklarında avlanan 2 Filistinli balıkçının İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Balıkçıların kimliklerine dair bilgi verilmezken, İsrail'den gözaltılarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'de balıkçılık İsrail'in ağlarına takılıyor

Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin en gözde meslekleri arasında yer alan balıkçılık, İsrail'in ağlarına takılıyor. İsrail askerleri, herhangi bir anlaşmada yer almayan kurallarına göre sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Filistin ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre avlanma mesafesi 20 mil olmasına rağmen, Gazzeli balıkçılar kıyıdan 6 milden fazla açılamıyor.

Filistinli balıkçılar 3 gün önce, ablukayı kırmak için denize açılarak gösteri düzenlemişti. Ancak balıkçılar yine İsrail ordusunun sert müdahalesi ile karşılaşmıştı.

İsrail denize açılan balıkçılara ateş açtı

İsrail'in gerçek mermiler de kullandığı saldırıda, 9'u kadın ve 5'i çocuk olmak üzere 29 kişi yaralanmıştı.

Oslo Anlaşması'na aykırı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre, Filistinlilerin herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil mesafe açıklığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Gazze Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin nafakasının 4 bin balıkçı tarafından sağlandığını ifade ederek, İsrail'in devam eden uygulamaları nedeniyle avlanmaya çıkan balıkçıların kazançlarında düşüş yaşandığını aktardı.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Vira Haber