Yeni MİLGEM'ler İçin Teklifler 1 Nisan’da SSB’ye Teslim Edilecek!

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) Aralık 2021’de yayımlanan MİLGEM 6, 7 ve 8’inci Gemilerin Tedariki Projesi kapsamında yeni bir uzatma olmaması durumunda ilgili firmalar tekliflerini 1 Nisan 2022 tarihinde SSB’ye teslim edecek.

İhaleye katılmak için STM, TAİS, DESAN, DEARSAN ve İSTANBUL DENİZCİLİK, TÇD dokümanı satın aldı. Bu firmaların 1 Nisan 2022 tarihinde tekliflerini sunması bekleniyor.

Aralık 2021’de yayınlanan ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından 22 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ile kamuoyuna duyurulan TÇD’de ilgili firmalardan cevaplarını en geç 15 Mart 2022 tarihine kadar sunmaları istenmişti. Ancak, teklif son sunma tarihinde daha sonra 15 günlük bir uzatma yapılmış ve 1 Nisan 2022 olarak güncellenmişti.

Azami oranda yerli sanayi katılımı ile özel sektör tersanelerinde inşa edilecek MİLGEM 6-7- 8 gemileri, geliştirme, iyileştirme, millileştirme ve yerlileştirme ihtiyacı bulunan sistemler hariç halen STM Ana Yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen MİLGEM 5’inci Gemisi TCG İstanbul Fırkateyni’nin eş gemileri olacak. Projede STM, Ana Yüklenici olarak; gemi’nin/hizmetlerin tedarik/ifa edilmesi amacıyla, program yönetimi, tasarım, dokümantasyon, gemi inşa, donatım, entegrasyon ve doğrulama ile MİLGEM Projesi Teknik Veri Paketinin (TVP) hazırlanması sorumluluğunu üstlendi. MİLGEM Projesi TVP, MİLGEM 6, 7 ve 8’inci Gemilerin Tedariki Projesi’ni kazanacak firma/tersane/konsorsiyum ile paylaşılacak ve gemiler bu TVP’ye uygun şekilde inşa edilecek. Bu sayede gemi dizaynı/tasarımı hazır olduğu için ihaleyi kazanan firma/tersane/konsorsiyum inşa faaliyetlerine hemen başlayabilecek.

Projeyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs ve liman savunması, denizaltı savunma harbi, su üstü harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat ve karakol faaliyetlerini icra edecek gemiler üretilecek.

Yeni MİLGEM’ler azami oranda yerli sanayi katılımıyla Türk donanmasına kazandırılacak.

Proje kapsamında yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi uhdesinde özel sektör tersanelerindeki harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapının artırılması hedefleniyor.

İhaleye katılacakların yurt içinde yerleşik tersaneye sahip olması ya da dizayn alt yüklenicisinin yurt içinde yerleşik bir tersane ile iş birliği yapması gerekiyor. İhale için ayrıca Başkanlık ile askeri su üstü platform tasarım/inşa projesi yürütmüş/yürütmekte olmak veya bu şartı yerine getiren şirketlerden müteşekkil olma şartı aranıyor.