Yeni Zelanda açıklarında 8 metrelik gizemli canlı

Dalgıçlar Steve Hathaway ve 48 yaşındaki Andrew Buttle, 25 Ekim'de Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki bir adada aktif bir stratovolkan olan Whakaari kıyılarından sular daldı. İki dalgıç karşısına çıkan dev bir solucanı andıran sıra dışı bir deniz organizmasının görüntülerini kaydedip YouTube’da paylaşıldı.Dev canlıyı gören dalgıçlar başlangıçta ne yapacaklarını bilemediler ama sonra kamerayı açıp garip deniz yaratığını kaydettiler.

Youtube yüklenen videoda 8 metre uzunluğundaki beyazımsı ‘solucanın' kıvrılarak yaklaşık 10 metre derinlikte yavaş yavaş yüzdüğü görülüyor. The New Zealand Herald'ın haberine göre, daha önce böyle bir şey görmediklerini söyleyen dalgıçlar, başta gözlerine inanamadıklarını ve "uzun çoraba" benzeyen organizmanın mümkün olmadığını düşündüklerini anlattılar. Yaratığı tespit eden dalgıçlardan biri Andrew Buttle, "Çok şaşırtıcıydı ama fantastikti" dedi. Buttle'a göre buldukları yaratık, birlikte büyük bir vücut oluşturan Pyrosome kolonisi. Sadece sıcak sularda yaşayan bu kolonilerin uzunluğu 2 santimden birkaç metreye varabiliyor. Oyuk solucan benzeri yaratık, yüzbinlerce organizmadan oluşur ve bir pirosom olarak bilinir.

Vira Haber