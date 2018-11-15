İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ TİCARETİ

  3. DENİZ TİCARET ODASI

  4. DTO’dan TÜRKLİM’e hayırlı olsun ziyareti
DTO’dan TÜRKLİM’e hayırlı olsun ziyareti

DTO’dan TÜRKLİM’e hayırlı olsun ziyareti

İMEAK Deniz Ticaret Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki bir heyet geçtiğimiz Ekim ayında seçilen TÜRKLİM Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

A+A-

 TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç, ziyaretin önemini bildiklerini ve Deniz Ticaret Odası Başkanı’nın değerlendirmelerinden istifade ettiklerini ifade ederek, Oda ile istişare ve birlikte çalışma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Ziyarete katılan Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’a, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Topuz eşlik etti. Toplantıya, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç ile Başkan Yardımcısı Cem Aysel, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Aydın Erdemir, Uygun Değirmenci, Recai Işıktaş, Gökhan Yurteken ve TÜRKLİM Çalışma Grupları Koordinatörü Gülem Canbolat ile Personel Belgelendirme  Müdürü Taylan Çakır katıldı.

dto.png

dto1.png

Vira Haber

Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.