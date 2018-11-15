DTO’dan TÜRKLİM’e hayırlı olsun ziyareti

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç, ziyaretin önemini bildiklerini ve Deniz Ticaret Odası Başkanı’nın değerlendirmelerinden istifade ettiklerini ifade ederek, Oda ile istişare ve birlikte çalışma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Ziyarete katılan Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’a, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Topuz eşlik etti. Toplantıya, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç ile Başkan Yardımcısı Cem Aysel, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Aydın Erdemir, Uygun Değirmenci, Recai Işıktaş, Gökhan Yurteken ve TÜRKLİM Çalışma Grupları Koordinatörü Gülem Canbolat ile Personel Belgelendirme Müdürü Taylan Çakır katıldı.

Vira Haber