Uzmar yeni inşa ettiği römorkörü denize indirdi

Römorkör imalatına başladığı 1997 yılından bugüne kadar 150 gemiyi dünyanın birçok noktasına ihraç eden Uzmar Denizcilik, AltaGas Terminali’nde çalışmak üzere ürettiği römorkörü denize indirdi.

RÖMORKÖR ALANINDA LİDER ÜRETİCİ

Uzmar Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Noyan Altuğ, “Denize indirilen römorkör, Saam Smith firması için inşa edilen Kanada’da AltaGas Terminali’nde çalışacak olan bir römorkördür. Bu römorkör, UZMAR’ın yüksek mühendislik ve kalitesiyle üretilmiş römorkörlerden sadece birisi ve Avrupa’daki ilk TR3 römorkörü. Yüksek standartlarda üretilmiş olan bir römorkör.

UZMAR tersanesi, Türkiye’de ve dünyada römorkör alanında lider üreticilerden biridir. Ürettiğimiz şey, yüksek çözünürlüklü ve yüksek mühendislik hizmetleri vermek ve sofistike gemileri inşaa etmek.

Fiyat ve üretim olarak kısa sürede kabul edilebilir, aynı zamanda düşük maliyette inşaa etmekteyiz” dedi.

“TÜRK İŞÇİSİNE VE MÜHENDİSİNE GÜVENİYORUZ”

Uzmar firmasının da içinde bulunduğu gemi inşaa sektörünün son yıllarda büyük atılımlar yaptığını ifade eden Altuğ, “Sofistike gemileri üretebilir ve ihraç edebilir durumdayız. Kuzey Avrupa’dan siparişler alıyoruz ve uygun bir değerle yapıp ihraç ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Bu yaptığımız şeyler bize moral olarak geliyor. Türk işçisine ve mühendisine güveniyoruz. Yerli katkı payı oranlarımızı arttıracağız ve son derece rekabetçi olacağız. Sonucunda da güzel projeler üreteceğiz” dedi.

“SETA KONUSUNUN ÜZERİNE DÜŞÜLSÜN”

Ahmet Noyan Altuğ, ayrıca Kanada ile yapılan SETA anlaşmasına değinerek “Kanada ile yapılan Seta anlaşması var. Bu konuya Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da hassasiyetle eğiliyor. SETA anlaşması Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasında yapılan bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre, Kanada’da iç sularda çalışan römorkörlerden yüzde 25 vergi uygulaması var. Fakat Kanada AB ile bir anlaşma yaptı. Böylece 8 yıl içinde vergileri sıfırlayacaklar ve şu anda biz 4. yıldayız. 4 yıl sonra Kanada’ya ihraç yaptığımızda ekstra vergi gelecek. Fakat AB ile bir römorkör anlaşması yaparlarsa vergi alınmayacak. Bu yüzden biz devlet yetkililerimize bu konunun üzerine düşmeleri için ricada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikleri

Tam Boy: 32.0 m

Kütük Eni: 13.2 m

Kütük Derinliği: 5.5 m

Tonaj, brüt: 499 GRT

Yakıt Kapasite: 199 m3

Tatlı su Kapasite: 40 m3

Vira Haber