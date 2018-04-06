Yeni Zelanda sahilleri ölü balina çöplüğüne döndü

Avustralya'dan iki hafta sonra bu kez komşusu Yeni Zelanda'da pilot balinalar kıyıya vurdu. Ülkenin Güney Adası'nda yer alan Okuru nehrinin ağzında 38 balina karaya vurmuş halde bulundu. AP haber ajansının servis ettiği fotoğrafları, Yeni Zelanda Koruma Dairesi bugün paylaştı.

Yeni Zelanda ile aynı kuşakta yer alan komşu Avustralya'da, 23 Mart tarihinde 150 balina benzer görüntülere yol açmıştı.

Kıtanın en batı ucunda yer alan Hamelin Körfezi'nde sahile vuran dev balinaları, bir balıkçı fark etmişti. Yetkililer, dev canlıların yarıya yakınının ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Kısa yüzgeçli kara balina topluluğu, karaya vuran en büyük gruplardan biriydi. Boyları beş metreyi bulan balina türü, çoğunlukla tropikal sularda yaşıyor. Batı Avustralya'da 1996 yılında uzun yüzgeçli 320 kadar balina kıyıya vurmuştu.

Vira Haber