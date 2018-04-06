Deniz Ticaret Odası Antalya seçimlerine itiraz

İMEAK DTO Antalya Şubesi başkanlık seçiminin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya şubesi başkanlık seçimleri 4 Nisan'da saat 09.00-17.00 arasında gerçekleşmişti. Mavi listeyle aday olan Ahmet Çetin ve beyaz listeyle aday olan Bekir İnanç Kendiroğlu’nun başkanlık için yarıştığı seçimlerde, Ahmet Çetin 306 oy olarak yeni başkan seçilmişti. İki oyun geçersiz olarak sayıldığı seçimde, Bekir İnanç Kendiroğlu'nun 272 oy aldığı belirtilmişti. Bugün ise yapılan seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe verildiği öğrenildi.

3 katta 5 sandıkta yapılan seçimlerde İMEAK DTO Antalya Şubesi'nin İlçe Seçim Kurulu Hakimi, her 2 adayın müşahitlerinin binaya girmesine izin vermedi. Seçimlerin, gizli oy açık tasnif hükümlerine aykırı olduğu iddia edildi.

298 sayılı kanunun 25. Maddesi gereği, adayların sandık başında seçimi takip etmek amacıyla birer müşahit görevlendirebileceği hükmü yer alırken, seçimlerde her iki adayın müşahitleri binaya sokulmadı. Aday müşahitleri, Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen talimat sonucu, seçim güvenliğinden sorumlu yetkiler tarafından sandıklardan ve oy kullanılan binanın dışarısına çıkarıldı.

Ayrıca itiraz dilekçesinde; 5 nolu sandıkta oyların tasnifi esnasında oyların çıkartıldığı ancak sayılmadığı ifadeleri yer aldı.

Vira Haber