GYHİB’in yeni başkanı Cem Seven oldu

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz çarşamba günü yapıldı. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda, Cem Seven kullanılan 36 oyun tamamını alarak Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu 4 Nisan'da Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin genel merkezinde gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Cem Seven'in tek aday olduğu seçimlere 39 seçmen katıldı.

İki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Başaran Bayrak, kanun gereği 3. dönem için aday olamadı.

39 seçmenin katıldığı Genel Kurul'da 36 kişi oy kullanıldı. 3 oyun geçersiz sayıldığı kongrede Cem Seven, 36 oy alarak Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Başaran Bayrak ise asil üye olarak yönetimde yerini aldı.

Vira Haber