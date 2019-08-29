Yeniden doğuşumuzun en önemli sembolü

Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından ilan edilen ve zaferi betimleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, 97. yıl dönümünde coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin kurulmasında büyük öneme sahip olan, Başkomutanlık Meydan Muharebesinin yıl dönümünü dolayısı ile Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkanı Hüseyin Kocabaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı:

Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu Türk ordusu, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar’da elde ettiği büyük bir zaferle ulusumuzun bu topraklar üzerinde sonsuza dek hürriyetini koruyacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. İstiklal Savaşımızın son noktasını teşkil eden Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun arşa çıktığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, yeniden doğuşumuzun en önemli sembollerindendir. Millî mücadele şuurumuzun ilelebet saklı kalacağının ispatı olan bu zafer, mukaddes tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Vira Haber