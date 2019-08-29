Tersan tamirde de çok iddialı

Tersan Tersanesi, gemi inşanın yanı sıra bakım, onarım ve tamir hizmeti de veriyor. Tersan, son olarak Yunan Technomar Denizcilik’e ait "MY NY" isimli geminin tamir projesini tamamladı. Tersane, bu projeyle birlikte 500’üncü gemi tamir projesinin tamamlandığını açıkladı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde gerçekleştirilen projede 284 metre uzunluğu ve 40 metre genişliğindeki "MY NY"nin tersanede ağırlanan en büyük gemi olduğu belirtildi.

Tersaneden yapılan açıklamada, “Öncelikle çalışanlarımıza ve müşterilerimize bize olan güvenlerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” denildi.

Vira Haber