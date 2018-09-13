Yerli savunma sanayi 'SAHA'ya çıktı

SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yıllardır yetişmiş insan kaynağımızı adeta bir beyin göçü ile maalesef kaybediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın 100 Günlük İcra Programı'nda da ilan ettiği gibi bilim insanlarının ülkeye dönüş seferliği hedefi doğrultusunda TÜBİTAK ile "Uluslararası Lider Araştırmacılar" programını hazırlıyoruz. Bu programda hem yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağız hem de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları ülkemize davet edeceğiz" dedi.

Savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin sergileneceği "SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla açıldı.

"SON 16 YILDA SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ YERLİLİK ORANINI YÜZDE 24'TEN YÜZDE 65'E ÇIKTI"

Bu yıl ilk defa gerçekleşen ve 135 katılımcı firmanın yer alacağı fuarın açılış konuşmasını, Sanayi ve Teknooji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Bakan Varank, açılışa gelen firmalara seslenerek, "Sizler sadece savunma sanayimiz için değil, sanayimizin diğer tüm kolları için de örnek bir yapılanma, örnek bir model ortaya koydunuz. Türkiye için stratejik önem arz eden yüksek katma değerli ürün üretiminde katalizör vazifesi üstlendiniz. Firmalarımızın teknolojik yeterliliğini artırmak için önemli işlere imza attınız. Birçok ürün sizlerin çalışması sayesinde millileştirildi. Üniversitelerin bilgi ve teknoloji birikimini de kümelenmeye dahil ederek üniversite- sanayi iş birliği açısından bir somut adım atmış oldunuz. Sizlerin ortaya koyduğu bu modelin tüm sanayimizde yaygınlaşarak iş dünyamıza ilham vermesini temenni ediyoruz" dedi.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak "kümelenme destek programları" kapsamında sanayinin rekabet gücünü artırmak için önemli çalışmalarımız var" diyen Bakan Mustafa Varank, "Birbirleri ile ilgili sektörlerin ve firmaların iş birliğini destekliyor büyük bölümü hibe olmak üzere çok çeşitli mali destekler sağlıyoruz. Türkiye son 16 yılda savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 65 seviyesine çıkarmayı başardı. Bu gurur verici ivmeyi siz değerli firmalarımız ve kümelenme yaklaşımının da etkisiyle başardık. Bakanlığımıza bağlı TÜBİTAK ve KOSKEB'in tüm kaynaklarını ve tecrübesini yerli ve milli savunma sanayisi için seferber ettik. TÜBİTAK'ın Ar-Ge'sine destek verdiği birçok ürün Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından hali hazırda kullanılmaktaydı" şeklinde konuştu.

"YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞIMIZI ÜLKEMİZE YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ"

Bakanlığın diğer sanayi kollarında da yerlileştirmeye destek verdiğini söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli üretimi stratejik yaklaşımla ele alıyor, pek çok kanaldan güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projelere, cari açığı azaltacak yatırımlara öncelik vereceğimizi ilan etmiştik. Yerlileştirme programımız kapsamında 3 bin ürünü detaylı bir şekilde inceledik. İlk aşamada ülkemizin 30 milyar dolarlık ithalatına karşılık gelen ürün gruplarının yerlileştirilmesine odaklandık. İnsan kaynağı en önemli unsurların başında geliyor. Yıllardır yetişmiş insan kaynağımızı adeta bir beyin göçü ile maalesef kaybediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın 100 Günlük İcra Programı'nda da ilan ettiği gibi bilim insanlarının ülkeye dönüş seferliği hedefi doğrultusunda TÜBİTAK ile "Uluslararası Lider Araştırmacılar" programını hazırlıyoruz. Bu programda hem yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağız hem de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları ülkemize davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ÜRETİMİN VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDE OLDUĞUNU YAKIN ZAMANDA ÖĞRENDİK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını ve gemisini üretecek duruma geldiğine dikkat çekerek, "Ülke olarak savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin vazgeçilmez önemde olduğunu yakın zamanda yaşayarak öğrendik. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında millet olarak bir kez daha gördük ki, kendi milli ve yerli gücümüzle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi.

"SAHA İstanbul, Türkiye'nin en büyük kümelenmesi"

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Bugün artık Türkiye, kendi geliştirdiği platformlarla ana platform üretici gücüne erişti. Şimdi artık bizim bu ana platform üretici gücünden komponent ve bileşenlerdeki teknolojilerde derinlik kazanarak ilerlememiz gerekiyor. Bunun için önümüzde hiçbir engel yok." dedi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, SAHA İstanbul olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri kümelenmenin bugüne kadar yaptığı çalışmaların adeta vitrini olma özelliği taşıyan SAHA EXPO Fuarı'nı düzenlediklerini, fuarın Türk sanayisine ve milli teknoloji hamlesi hakkında farkındalığın gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kuzey Marmara hattının Türkiye'de üretimin önemli bir kısmını karşıladığını ifade eden Bayraktar, bu bölgede 100 binden fazla sanayici, 52 tersane, 54 üniversite ve 14 teknoparkın bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu bölgedeki sanayicilerle oluşturdukları SAHA İstanbul kümelenmesinin Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi için öncü nitelikte çalışmalar yaptığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"SAHA İstanbul, 2015 yılında Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 54'ünün gerçekleştiği Marmara'nın kuzeyindeki bölgenin sanayi potansiyelinin, savunma ve sivil havacılık sanayine yönelik üretim yapacak şekilde değerlendirilmesi, savunma sanayisine yeni firmalar kazandırılması amacıyla kuruldu. Bu bölgedeki firmaları, yerli ve yabancı ana yüklenici firmalar ile buluşturmak, aralarında bir köprü olmak hedefiyle faaliyetlerine başlayan kümelenmemizin 3 yıldır sürdürdüğü yoğun çabaların ardından bugün SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılışını gerçekleştiriyor olmaktan kıvanç duyuyoruz."

Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul olarak savunma, sivil havacılık ve uzay sanayisini geliştirmek, bu alanda üretim yapan yerli firma sayısını artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ülke olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra ihracat da yapar bir ülke haline gelmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Gösterdiğimiz çabanın, verdiğimiz emeğin karşılığı olarak büyümeye, gelişmeye, ülkemiz yararına iş birliklerine aracılık etmeye devam ediyoruz. 27 firma tarafından kurulan SAHA İstanbul, bugün 308 üye firmayı, 11 üniversiteyi içinde barındıran yapısı ile Türkiye'nin en büyük kümelenmesi... Bu kadar kısa sürede ulaştığı üye sayısı ile SAHA İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en hızlı kümelenmesi olarak yoluna devam ediyor.

3 yılı aşkın bir süreyi geride bırakırken SAHA İstanbul olarak hedefimize giden yolda pek çok başarılara imza attığımızı gururla söyleyebilirim. Öncelikli hedefimiz, kendi yetenekleri çerçevesinde olabildiğince daha fazla sanayicimizin sisteme dahil olmasını sağlayarak savunma sanayimizde yerlilik oranını artırmak ve milli sistemler geliştirmek."

"Savaş helikopterlerimiz, eğitim uçaklarımız, savaş gemilerimiz var"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, savunma sanayisinde görülen gelişime dikkati çekerek, Türk savunma ve havacılık sanayisinin, platform üretimi alanlarında sahip olduğu kabiliyeti derinleştirerek teknoloji üretiminde de söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, şunları kaydetti: "Bugün artık Türkiye, kendi geliştirdiği platformlarla ana platform üretici gücüne erişti. Şimdi artık bizim bu ana platform üretici gücünden komponent ve bileşenlerdeki teknolojilerde derinlik kazanarak ilerlememiz gerekiyor. Bunun için önümüzde hiçbir engel yok. Çünkü önceden montaj yapmak üzere satın aldığımız savaş uçakları, eğitim uçakları, helikopter yerine artık tamamen fikri mülkiyet hakları bizde olan, tasarımını bizim yaptığımız insansız hava araçlarımız (İHA), silahlı insansız hava araçlarımız (SİHA), savaş helikopterlerimiz, eğitim uçaklarımız, savaş gemilerimiz var. Bu en önemli gücümüz bizim. Çünkü onun tasarımı ve bütün mühendisliği ülkemizde yerli ve milli olarak gerçekleşiyor ve bu gücü de Kuzey Marmara Bölgesi olsun, diğer bölgeler olsun, sanayicimize yayarak bu alanda derinlik kazanmalıyız."

Türkiye'de savunma alanında çok önemli bir dinamizm olduğunu, bu dinamizmi diğer sektörlere örnek olarak sunabilmeleri gerektiğini belirten Bayraktar, "Son yıllarda 'milli teknoloji hamlesi' olarak isimlendirdiğimiz bu atılıma hep birlikte sahip çıkarsak çok daha iyi noktalara gidebiliriz. Kendimize ait kavramlarla bu atılımı sahiplenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Sanayicimiz ile ana yüklenici firmalar arasında köprüler kuruyoruz"

Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul olarak milli sistemler geliştirilmesi konusunda iki önemli misyon üstlendiklerini ifade ederek, "Bunlardan ilki, milli sistemler ve platformlar tasarlamak ve üretmek konusunda firmalarımızın çözüm ortağı olarak projelerde yer almasını sağlamak. İkincisi ise bu sistemlerin parçalarının yine sanayicimiz tarafından üretilmesini teşvik etmek. Sanayicimiz ile ana yüklenici firmalar arasında köprüler kuruyoruz." diye konuştu.

"33 firmamız ROKETSAN'a çözüm ortağı olarak akredite oldu"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, savunma sanayine yönelik üretim yapan firmalarla ana yüklenicileri buluşturmanın yanı sıra platformlar için alt sistem ve sistem üreticisi firmalar teşekkül ettirmek için sanayicileri teşvik ettiklerini, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları savunma sanayi için üretim yapmaya motive ettiklerini anlattı.

Söz konusu firmaları büyük konsorsiyumların projelerine dahil ettiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda 33 firmamız ROKETSAN'a çözüm ortağı olarak akredite oldu. Şimdi ise TUSAŞ HÜRKUŞ iklimlendirmesi ve kabin basıncı konusunda oluşturduğumuz 6 firmalı bir konsorsiyum ile bu çalışmalara devam ediyoruz. SAHA İstanbul olarak, savunma sanayi içinde denizcilik projeleri de bizim için önem taşıyor. Tersanelerimizdeki uzun yabancı tedarik listelerinin temininde yerli firmalarımızın sayısının olabildiğince artması için çalışıyoruz. MİLGEM, TCG Anadolu, Denizaltı projeleri gibi Türkiye için önemli deniz projelerinde SAHA İstanbul üyelerinin yer alması için çalışmalar yapıyoruz."

"SAHA İstanbul olarak yetkinlik düzeylerinin tespitine çalışıyoruz"

Haluk Bayraktar, üyelerinin üretim kalitelerini yükseltmelerine destek verdiklerini ifade ederek, firmaların havacılık endüstrisine üretim yapabilmeleri için gerekli AS 9100 standardını kazandırmak üzere Ur-Ge projelerinden yararlandıklarını söyledi.

Halen 32 firmayla 2 Ur-Ge projesi yürüttüklerini bildiren Bayraktar, 19 firmaya kurumsal altyapı ve AS 9100 danışmanlığı aldırttıklarını aktardı.

Üniversite-sanayi iş birliğini gerçek anlamda hayata geçirecek, üniversitelerin sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiren, bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlayan kurumlara dönüşmesini sağlayacak projeler yaptıklarını anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"SAHA İstanbul olarak, hem sahip olduğumuz potansiyeli bilmek hem de eksikliklerimizi görmek için firmalarımızın üretim yetkinlik düzeylerinin tespitine çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler, hangi işte hangi firma ile ilerleyebileceğimiz ya da eksik alanlarda, hangi firmaları geliştirebileceğimiz konusunda doğru stratejiler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığı ile firmalarımızın teknolojik yetkinlik düzeylerini yukarı çekmeyi de hedeflediği Endüstriyel Yetkinlik Belirleme Projesi EYDEP'i yapıyoruz. EYDEP'i Savunma Sanayii Başkanlığı adına Kuzey Marmara'da SAHA İstanbul olarak biz uyguluyoruz."

SAHA EXPO

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, SAHA EXPO 2018'in 15 Eylül Cumartesi gününe kadar süreceğini belirterek, 2 yılda bir yapılması planlanan fuarda bu yıl 135 katılımcı firmanın yer aldığını, sektörün uluslararası temsilcilerini ağırlayacak SAHA EXPO 2018'e 12 ülkeden 24 firmadan 41 misafirin B2B ikili iş görüşmelerine katılmak üzere ziyarete geldiğini söyledi.

Bayraktar, uluslararası iş birliği görüşmelerine ev sahipliği yapacak SAHA EXPO 2018'de online olarak 450 ikili iş görüşmesi planlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yerli firmaların ilk kez böyle bir konseptte bir araya geleceği SAHA EXPO, uluslararası iş birliği anlaşmalarının yapıldığı networklerin kurulduğu bir platform olacak. İlk defa SAHA EXPO'da uygulanacak olan Taptoweb uygulaması ile network ağı oldukça teknolojik kurulacak. Taptoweb sayesinde ziyaretçiler kartvizit, katalog değişimine gerek kalmadan stantlardaki elektronik cihazlar üzerinden firmaların videoları dahil, yükledikleri bütün bilgilere ulaşabilecek."

Bir sonraki SAHA EXPO'yu Mart 2020'de yapmayı planladıklarını ifade eden Bayraktar, sektörün kabiliyetini artırmak adına yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

"Birlikte çalışmaya devam etmeliyiz"

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de Türkiye'nin teknoloji alanında rekabeti yöneten bir ülke olma hedefi bulunduğunu ve Türkiye'nin nitelikli insan gücünü artırarak geleceğe yürüyebileceğini söyledi.

Tüfekçi, "Hedeflerimize ulaşmak için elimizde detaylı bir yol haritamız var. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bir plan dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Platformlarda önemli yeteneklere sahip olduk ama artık teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Bu teknolojileri hala yurt dışından satın alırsak dedektörü, bilgisayarı yurt dışından satın alırsak hiçbir yere varamayız bağımsızlık adına..." ifadelerini kullandı.

Sanayi firmaları, yan sanayi kollarının temsilcileri, KOBİ'ler, üniversiteler ve kamu kesiminin birlikte çalışması halinde başarının geleceğini vurgulayan Tüfekçi, "Birlikte çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

"Firmaları destekleyerek, gerekli sertifikasyonları almalarını sağlayacağız"

Celal Sami Tüfekçi, EYDEP'e önem verdiklerini ifade ederek, firmaları destekleyerek gerekli sertifikasyonları almalarını sağlayacaklarını kaydetti.

Ar-Ge süreçlerini hızlandırdıklarını belirten Tüfekçi, başvuru süreçlerindeki prosedürleri azalttıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Büyükdede ise SAHA EXPO'nun düzenlenmesinde emeği bulunan tüm paydaşlara ve özellikle SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kendisinden devralan Bayraktar'a gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

Vira Haber