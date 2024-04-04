Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu

Deniz ekosistemi için büyük önem taşıyan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarının en yoğun yuvalama alanlarından biri olan Manavgat Sorgun-Side kıyılarını araştırmak için 7/24 çalışma yürüten DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği ekiplerince Manavgat bölgesine oldukça nadir yuvalayan ve ölü olarak kıyıya vuran bir yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) bulundu.

Deniz çayırlarını yiyerek balık türlerine yeni yumurtlama alanları açmasıyla deniz ekolojisi ve biyolojisine oldukça yararlı olan chelonia mydas türü deniz kaplumbağası Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından popülasyonu büyük tehlike altında olarak kabul ediliyor. Akdeniz havzasında yumurtlama dönemine girmiş olgun dişi sayısının sadece 500 ile bin arasında olduğu düşünülüyor.



"3-6 yıl boyunca yüzey suyunda kalırlar"

Araştırma grubu lideri olan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve DEKAFOK Akademik Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Deval, “Yavru yeşil deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıktan sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde açık denize göç ederler. Pelajik yaşam evresinde, 20-30 santimetre uzunluğa ulaşana kadar 3-6 yıl boyunca yüzey suyunda kalırlar. Yavrular, ergin altı evrelerini geçirmek için Manavgat gibi verimli kıyı habitatlarına göç eder ve 5-8 yıl boyunca burada kalırlar. Kıyılarda yeşil kaplumbağalar günün büyük bir bölümünü iyi otlama alanlarında geçirir ve çeşitli deniz çayırı ve yosun türleriyle beslenirler. Bu zorlu yaşam safhalarını başararak Side-Manavgat kıyılarındaki zengin deniz çayırlıklarına gelmiş olan genç yeşil deniz kaplumbağalarından biri daha maalesef ölü olarak karaya vurmuştur. Yapılan ilk analizler, ölüm nedeninin kaplumbağa yavrusunun uzatma ağlarına takılması kaynaklı olduğunu göstermektedir” dedi.

Vira Haber