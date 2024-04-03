YILMADEN Holding'den Dev Yatırım

YILDIRIM Grubu’nun metal ve madencilik iştiraki YILMADEN Holding, Kuzey Makedonya’daki Euronickel Industries ferronikel üretim tesisini ve Nova Refractories refrakter üretim tesisini 40 milyon Euro bedel karşılığında satın alarak ferronikel üretiminde Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın da önde gelen üreticilerinden biri konumuna geldi.



57 ülkede 25.000’i aşkın çalışanıyla, 9 farklı sektörde faaliyet gösteren YILDIRIM Grubu’nun metal ve madencilik sektörlerindeki iştiraki YILMADEN Holding, Kuzey Makedonya, Kavadar'daki Euronickel Industries üretim tesisinin ve Pehçevo’da bulunan Nova Refractories fabrikasının satın alımını başarıyla tamamladı.

Yeni satın alınan ferronikel üretim tesisi, Grubun Kosova’daki mevcut ferronikel üretim tesisi ile birlikte operasyonel kabiliyetini artırdığı gibi nikel pazarındaki konumunu da güçlendiriyor. Satın alınan refrakter fabrikası ise hem ferrokrom ve krom kimyasalları hem de ferronikel tesislerinin iç ihtiyacı olan refrakter tuğla tedarikini destekleyecek.

Dünyanın lider krom cevheri madencilerinden ve ferrokrom üreticilerinden biri olan YILMADEN, bu satın alımlarla birlikte ferronikel üretiminde Avrupa’nın en büyüğü ve dünyanın önde gelen üreticilerinden biri konumuna geldi.

Vira Haber