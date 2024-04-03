Liverpool Kruvaziyer Limanı Global Ports Holding ile Yürüyecek

‘You Will Never Walk Alone’ şarkısıyla özdeşleşen futbol takımıyla, turizmi müzik, sanat ve mimariyle bir araya getiren Liverpool, Kuzey Avrupa, Britanya Adaları ve İrlanda kruvaziyer pazarlarına ulaşım için de eşsiz bir konuma sahip.

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Gerçekleştireceğimiz işbirliği ile kruvaziyer pazarından aldığı payı artıran Avrupa pazarında Liverpool Kruvaziyer Limanı’nın gücünü de artıracağız. Gelecek dönemde de GPH olarak akılcı fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, Liverpool Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne katıyor. Global Ports Holding, Liverpool limanının kruvaziyer operasyonlarını 50 yıllığına işletilmesi için Peel Ports Group'un bağlı kuruluşu The Mersey Docks and Harbour Company Ltd. ile 50 yıllık anlaşma imzaladı. Operasyonların nisan ayında devralınması planlanıyor.

Kuzey Avrupa, Britanya Adaları ve İrlanda kruvaziyer pazarlarına ulaşım için de eşsiz bir konuma sahip olan Liverpool, ‘You Will Never Walk Alone’ şarkısıyla özdeşleşen futbol takımıyla, turizmi müzik, sanat ve mimariyle bir araya getiren yapısıyla öne çıkıyor. Bir saatlik sürüş ile iki uluslararası havaalanına ulaşım sağlanan Liverpool Kruvaziyer Limanı, iç yolcu pazarı için de ana liman olarak öne çıkıyor.

25 milyon sterline kadar yatırım planlanıyor

Global Ports Holding, yolcu hacimlerinde önemli bir büyüme potansiyeline sahip olan Liverpool Kruvaziyer Limanı’nda gerekli izin ve lisansların alınması halinde 25 milyon sterline kadar yatırım yapmayı planlıyor. Bazı günler talebe yetişemeyen limanda yapılacak yatırımlar ile bu sorun ortadan kaldırılacak. Altyapıyı geliştirmek için gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ile 300 metrelik iki geminin ve günde 7.000'den fazla yolcunun aynı anda yanaşmasına olanak sağlayacak yeni bir yüzer iskele eklenecek. Liverpool Kruvaziyer Limanı 2023 yılında, 102 yolcu gemisini ve 186 binin üzerinde yolcuyu ağırladı. Bu sayının 2024 yılında 200 bin yolcunun üzerine çıkması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yıllık 400 bin yolcuyu aşması bekleniyor.

‘Liverpool, zengin bir denizcilik mirasına sahip’

Anlaşma imzalanana kadar geçen süreçte desteklerinden dolayı Liverpool Belediye Konseyi’ne ve Peel Ports'a teşekkür eden Global Ports Holding (“GPH”) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Liverpool, zengin bir denizcilik mirasına sahip. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi böylesine önemli bir limanın başarısını daha da artırmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gerçekleştireceğimiz işbirliği ile kruvaziyer pazarından aldığı payı artıran Avrupa pazarında Liverpool Kruvaziyer Limanı’nın gücünü de artıracağız. Gelecek dönemde de GPH olarak akılcı fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber