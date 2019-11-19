Yeşilyurt Limanı, Logitrans Fuarı’ndan ödülle döndü

Lojistik sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Logitrans Transport ve Lojistik Fuarı, 13-15 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Bölgenin en önemli liman tesislerinden olan Yeşilyurt Limanı, Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda bu yıl da yerini aldı.

Lojistik sektörünün en önemli buluşma organizasyonlarından birisi kabul edilen Logitrans Transport Lojistik Fuarı 13-15 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Tüm sektörü bir araya getiren, yerli yabancı birçok katılımcıyı sektörün öncüleri ile buluşturan logitrans fuarına katılan ulusal ve uluslararası tüm katılımcılar, lojistik, telematik ve taşımacılık değer zincirini içeren geniş ürün segmentlerini ve hizmetlerini sergilediler. Fuarda Yeşilyurt Limanı 9 no'lu salon ve 301 no'lu stantta yer aldı. Dünyanın önde gelen liman otoriteleri ile denizcilik şirketleri de fuara büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl 13. kez düzenlenen logitrans Fuarı’na 9. kez katılmaktan büyük memnuniyet duyan Yeşilyurt Liman işletmeleri, bu yılda açılan stant ile ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerine kendisini tanıtmaya devam etti.

Yeşilyurt Limanı bu amaçla uluslararası organizasyonların içinde yer alarak tanıtımını yapmak ve dünya lojistik pazarındaki yeni müşterilerle tanışma fırsatı buldu. Fuar boyunca sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümleri gözlemleme ve önemli veriler elde etme şansı yakaladı. Logitrans aynı zamanda sektörde bilgi birikiminin artmasına, görüş alışverişine ve verimliliğin artırılmasına büyük katkıda bulunuyor.

Yeşilyurt Liman İşletmelerinin dünya çapında sergilediği başarılı performansı fuar kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri’nde “Lojistiğe Katkı Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü Yeşilyurt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşilyurt aldı. Ödül töreni fuara ilgi gösteren; kargo acenteleri, havalimanı ve liman otoriteleri, lojistik dernekleri, otomotiv üreticileri ve bilişim servisi sağlayıcılarının katılımı ile gerçekleşti. Ulusal ve uluslararası birçok ziyaretçinin ilgi odağı olan Yeşilyurt Limanı, Lojistik sektörünün en büyük buluşmasında Samsun' u temsil eden bir dünya markası olmanın haklı gururunu yaşadı.

Vira Haber