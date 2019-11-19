Iraklılar teknelere akın etti

Bağdat’taki protestocuların dün sabah hükümet binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’ye giden güzergâhtaki Ahrar Köprüsü’ne yerleşmesinin ardından Bağdat’ta hayat yeniden felç oldu. Aynı güzergâh üzerindeki Sinek ve Cumhuriyet Köprüleri de 1 Ekim’den bu yana trafiğe kapalı olduğu için Risafa yakasından Karh yakasındaki işyerlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, Dicle Nehri üzerinde yolcu taşıyan teknelere yöneldi.

Vira Haber