Yılın İlk Toplantısı Yapıldı

3 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da katıldı. Komite üyelerinin sektör ile ilgili sorunlarını dinleyen Başkan Tamer Kıran, çözümü için notlarını aldı ve toplantı yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Vira Haber