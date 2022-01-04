Yılın İlk Toplantısı Yapıldı
İMEAK Deniz Ticaret Odası’na bağlı 46 No’lu Dalış Turizmi Faaliyetleri Meslek Komitesi, 2022 yılının ilk toplantısını çevrimiçi ortamda bir araya gelerek icra etti.
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3 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da katıldı. Komite üyelerinin sektör ile ilgili sorunlarını dinleyen Başkan Tamer Kıran, çözümü için notlarını aldı ve toplantı yapılan istişarelerin ardından sona erdi.
Vira Haber
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Etiketler : İMEAK Deniz Ticaret Odası, Tamer Kıran
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