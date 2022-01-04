HAVELSAN’dan İki Ülkeye Daha ADVENT İhracatı

Milli imkanlarla geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS), iki ülkeye daha ihraç edildi. Gelişmeyi, HAVELSAN yetkilileri duyurdu.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen ADVENT Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi, MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler ile TCG UFUK İstihbarat Gemisi’nde aktif olarak kullanılıyor. ADVENT’in yurt içindeki platformlara entegrasyonuna devam eden HAVELSAN, sistemin iki ülkeye daha ihracatını gerçekleştirdi.

HAVELSAN’dan edinilen bilgiye göre; ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Pakistan’ın ardından Ukrayna ve Endonezya’ya ihraç edildi. Böylelikle şu ana kadar 4 farklı kullanıcı, ADVENT SYS’yi tercih etmiş oldu. Şirket, ADVENT’in diğer ülkelere ihracatı için de çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler ile TCG UFUK İstihbarat Gemisi’nde kullanıma alınan ADVENT SYS; İSTİF Sınıfı Firkateynler, BURAK Sınıfı Korvetler, BARBAROS Sınıfı Firkateynler, TCG ANADOLU LHD, TCG DERYA DİMDEG ile Türk Tipi Hücumbot’larda da kullanılacak.

Ayrıca HAVELSAN, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın talebi doğrultusunda ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA)’na da ADVENT’in entegrasyonunu gerçekleştirecek. Şirket, ADVENT’in denizaltı ve hava platformlarına yönelik konfigürasyonlarında da sona gelmiş durumda.

ADVENT SYS

ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre) SYS; tek gemi yerine kuvvet odaklı, ağ destekli harekât yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil bir komuta ve kontrol sistemidir.

ADVENT SYS ile tam bütünleşik taktik veri linkleri (Link 11, Link 16 ve Link 22, SIMPLE, JREAP ve VMF) işlevlerine tüm operatör konsolları üzerinden erişim mümkün olacaktır. ADVENT SYS, sahip olduğu Karar Destek sistemleri ile kullanıcının süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıran, yeni silah ve sensörlerin kullanımında esnek bir yapıyı hedefleyen bir mimariye sahiptir.